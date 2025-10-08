General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors gibt am Abend nach

General Motors im Fokus

Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 56,71 USD ab.

Die General Motors-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 56,71 USD. Die Abwärtsbewegung der General Motors-Aktie ging bis auf 56,67 USD. Bei 57,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 418.149 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,14 USD an. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 8,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 26,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,568 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 2,55 USD je Aktie eingenommen. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

