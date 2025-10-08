DAX24.607 +0,9%Est505.647 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.949 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1634 -0,2%Öl66,11 +0,6%Gold4.043 +1,5%
General Motors im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors büßt am Nachmittag ein

08.10.25 16:10 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 57,06 USD abwärts.

Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 57,06 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die General Motors-Aktie bisher bei 56,93 USD. Bei 57,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 135.191 General Motors-Aktien.

Bei einem Wert von 62,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 8,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Mit einem Kursverlust von 27,01 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,480 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,568 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 USD.

General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,42 USD fest.

Redaktion finanzen.net

