Aktie im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend auf rotem Terrain

07.10.25 20:29 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 56,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
49,66 EUR -1,74 EUR -3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,1 Prozent auf 56,96 USD ab. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,78 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,63 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 693.193 Aktien.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,14 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 8,34 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,88 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,568 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,50 USD je General Motors-Aktie aus.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

