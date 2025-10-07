General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag schwächer

General Motors im Fokus

Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die General Motors-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 57,58 USD.

Die General Motors-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 57,58 USD abwärts. In der Spitze fiel die General Motors-Aktie bis auf 57,49 USD. Mit einem Wert von 58,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 205.292 General Motors-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,14 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,568 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Am 22.07.2025 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 47,12 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47,97 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte General Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2025 9,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

