General Motors im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag schwächer

07.10.25 16:09 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag schwächer

Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die General Motors-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 57,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
49,66 EUR -1,74 EUR -3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 57,58 USD abwärts. In der Spitze fiel die General Motors-Aktie bis auf 57,49 USD. Mit einem Wert von 58,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 205.292 General Motors-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,14 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,568 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Am 22.07.2025 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 47,12 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47,97 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte General Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2025 9,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

