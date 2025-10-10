General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Zuletzt ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 55,62 USD.

Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 55,62 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 55,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 56,24 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 439.842 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,14 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 10,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,12 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,568 USD je General Motors-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 USD.

Am 22.07.2025 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 47,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,43 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

