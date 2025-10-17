General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Nachmittag gestärkt

General Motors im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von General Motors. Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 58,85 USD. Die General Motors-Aktie legte bis auf 58,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 313.557 General Motors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 62,14 USD. Mit einem Zuwachs von 5,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 29,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,630 USD. Das durchschnittliche Kursziel der General Motors-Aktie wird bei 50,50 USD angegeben.

General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 47,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,45 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

GM-Aktie in Grün: General Motors sieht langsameren E-Auto-Hochlauf - Milliardenabschreibung