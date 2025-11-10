General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors steigt am Abend

Kurs der General Motors

Die Aktie von General Motors zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von General Motors legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 70,94 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 70,94 USD. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 71,21 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 70,84 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 446.241 Aktien.

Am 10.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

General Motors veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,68 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 48,76 Mrd. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 02.02.2027.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen