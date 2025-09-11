DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.937 -0,4%Nas22.180 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Kurs der General Motors

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend höher

12.09.25 20:24 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend höher

Die Aktie von General Motors zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 58,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
50,58 EUR 1,60 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 58,84 USD. Bei 60,00 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,89 USD. Zuletzt wechselten 868.112 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 41,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 29,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,568 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

mehr Analysen