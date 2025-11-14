General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von General Motors
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 71,08 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 71,08 USD. Bei 70,78 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 71,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 359.660 General Motors-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 72,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,49 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 41,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,569 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.10.2025. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,68 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,76 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 02.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,21 USD je Aktie belaufen.
