General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von General Motors. Das Papier von General Motors konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 58,80 USD.

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die General Motors-Aktie sogar auf 59,04 USD. Bei 58,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 90.334 General Motors-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,14 USD. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 3,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,568 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 USD.

General Motors gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,55 USD je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,77 Prozent zurück. Hier wurden 47,12 Mrd. USD gegenüber 47,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

