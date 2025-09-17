General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei General Motors am Donnerstagabend zu

Kurs der General Motors

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von General Motors. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 59,28 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 59,28 USD. Die General Motors-Aktie legte bis auf 59,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 418.754 General Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 61,14 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die General Motors-Aktie 3,14 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,568 USD aus. Analysten bewerten die General Motors-Aktie im Durchschnitt mit 50,50 USD.

General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 21.10.2025 gerechnet. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,44 USD fest.

