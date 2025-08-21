General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 58,14 USD.

Das Papier von General Motors konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 58,14 USD. Bei 58,76 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 577.838 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 4,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,480 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,579 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,50 USD.

General Motors veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,55 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte General Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,40 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

