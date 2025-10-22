General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochabend fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von General Motors. Die General Motors-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 66,75 USD.

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 20:08 Uhr 0,2 Prozent. Die General Motors-Aktie legte bis auf 67,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.470.799 General Motors-Aktien.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 67,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 1,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Mit Abgaben von 37,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Am 22.07.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,77 Prozent zurück. Hier wurden 47,12 Mrd. USD gegenüber 47,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 9,74 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

