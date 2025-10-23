General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verteidigt am Abend Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 67,30 USD.

Im New York-Handel kam die General Motors-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 67,30 USD. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 68,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die General Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,81 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,01 USD. Zuletzt wurden via New York 847.002 General Motors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,47 USD) erklomm das Papier am 23.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 1,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 38,11 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,570 USD je General Motors-Aktie. Analysten bewerten die General Motors-Aktie im Durchschnitt mit 50,50 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 2,68 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 48,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von General Motors.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 9,97 USD je Aktie aus.

