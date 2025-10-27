General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend im Minusbereich

So entwickelt sich General Motors

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von General Motors. Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 69,26 USD abwärts.

Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 69,26 USD abwärts. Die General Motors-Aktie sank bis auf 68,79 USD. Bei 69,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 524.419 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 69,70 USD. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 0,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 39,86 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

Am 21.10.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 10,08 USD im Jahr 2025 aus.

