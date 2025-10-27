DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.611 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,73 +0,1%Gold3.989 -2,2%
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen mit Rekorden -- Bitcoin zieht deutlich an -- SUSS MicroTec, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
SUSS MicroTec-Aktie bricht um rund ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
So entwickelt sich General Motors

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend im Minusbereich

27.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von General Motors. Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 69,26 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
59,52 EUR 0,36 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 69,26 USD abwärts. Die General Motors-Aktie sank bis auf 68,79 USD. Bei 69,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 524.419 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 69,70 USD. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 0,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 39,86 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

Am 21.10.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 10,08 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren eingebracht

General Motors-Aktie zieht zweistellig an: Ausblick für 2025 erhöht

Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

