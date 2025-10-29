General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verliert am Mittwochabend

Blick auf General Motors-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 69,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 69,05 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die General Motors-Aktie bis auf 68,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,64 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 599.503 General Motors-Aktien.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 70,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die General Motors-Aktie 1,72 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 39,68 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,480 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,50 USD je General Motors-Aktie aus.

General Motors gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,68 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 48,59 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umsetzen können.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 02.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,11 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

