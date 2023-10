NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple kündigt zweites Herbst-Event an - was vorgestellt werden könnte

Gerüchteküche

Apple lädt zu einem zweitem Herbst-Event ein. Damit rechnen Experten.

• Herbst-Event soll am 30. Oktober stattfinden

• Gerüchte zu Mac, iPad und AirPod

• Event findet vor Veröffentlichung der ausstehenden Quartalszahlen statt

Apple kündigt Event an

Am Dienstag kündigte Apple auf der eigenen Website ein kommendes Event an. "Sehen Sie sich das besondere Apple-Event an. Nehmen Sie am 30. Oktober um 17:00 Uhr (PT) an einem besonderen Apple-Event teil", heißt es auf der Seite.

Damit hat der iKonzern in diesem Jahr bereits seine zweite Herbstveranstaltung angekündigt. Auf der Event-Website von Apple ist ein Apple-Logo auf schwarzem Hintergrund zu sehen, welches sich in das Mac-Finder-Symbol verwandelt und so den Mac-Fokus der Veranstaltung bestätigt. Wie bei bisherigen Veranstaltungen soll es sich auch dabei um ein vorab aufgezeichnetes Event handeln, das ausschließlich online und ohne Präsenzveranstaltung stattfinden wird, wie MacRumors berichtet.

Mac-Gerüchte

Die Gerüchte rund um Mac waren in der jüngsten Vergangenheit verwirrend, erklärt MacRumors weiter. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man auf dem kommenden Event erwarten könnte. Möglich wäre zum Beispiel eine aktualisierte Version des 24-Zoll-iMac. Bisher liefen diese nämlich noch mit einem M1-Siliziumchip. Mark Gurman von Bloomberg erwarte MacRumors nach allerdings keine Aktualisierung des MacBook Air. Das 13-Zoll-MacBook Pro, das 14-Zoll-MacBook Pro und das 16-Zoll-MacBook Pro könnten dem Spezialisten nach jedoch neue Chips erhalten. Ob sich die Aktualisierung auf neue Chips nur auf die M3-Serie konzentrieren wird, sei derzeit auch noch unklar. Je nachdem, was überarbeitet wird, könnten jedoch die Modelle "iMac" und MacBook Pro die 3-Nanometer-M3-Chipreihe übernehmen.

Wie Macworld zudem berichtet, könnten sich auch iPad-Fans auf Aktualisierungen freuen. So wurde das iPad Mini zum Beispiel zuletzt im Jahr 2021 aktualisiert. Noch in diesem Jahr solle jedoch ein Modell der siebten Generation mit einem besseren Chip sowie Bildschirmverbesserungen erscheinen. Gerüchten zufolge könnte es auch ein neues iPad Pro geben: Das 14-Zoll-iPad werde jedoch erst 2024 erwartet. Außerdem koche die Gerüchteküche bereits seit geraumer Zeit über AirPods Lite. Diese sollen 99 US-Dollar kosten und könnten ein Renner im Weihnachtsgeschäft werden, wenn sie denn rechtzeitig erscheinen sollten. Zudem benötigen auch die AirPods Max ein Update.

Was auf dem Event jedoch tatsächlich vorgestellt wird, bleibt abzuwarten.

Event kommt vor Quartalszahlen

Das Event findet außerdem noch vor der Bekanntgabe von Apples neusten Quartalszahlen statt. Die Daten zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 will das US-amerikanische Unternehmen am 2. November veröffentlichen. Der Schätzung von 33 Analysten nach wird ein durchschnittlicher Gewinn pro Aktie von 1,39 US-Dollar erwartet. Im Vorjahresquartal vermeldete Apple hier ein EPS von 1,29 US-Dollar pro Aktie. Den Umsatz erwarten 29 Analysten im Schnitt bei 89,26 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal würde dies einer Reduzierung von 0,98 Prozent bedeuten.

Redaktion finanzen.net