Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 197,90 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 197,90 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 199,17 USD. Bei 198,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.290.217 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,09 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,42 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,22 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 225,09 USD an.

Apple ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent auf 95,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,18 USD fest.

