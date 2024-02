Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Dow Jones-Performance im Blick

Schlussendlich legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 38.612,24 Punkten aus dem Handel. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 11,468 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,032 Prozent auf 38.576,26 Punkte an der Kurstafel, nach 38.563,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 38.618,03 Punkte, das Tagestief hingegen 38.338,58 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,093 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der Dow Jones auf 37.863,80 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, bei 35.088,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, lag der Dow Jones noch bei 33.129,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,38 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 38.927,08 Punkten. Bei 37.122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 1,91 Prozent auf 105,27 USD), Dow (+ 1,90 Prozent auf 55,75 USD), Verizon (+ 1,48 Prozent auf 41,10 USD), Procter Gamble (+ 1,19 Prozent auf 160,40 USD) und Caterpillar (+ 1,08 Prozent auf 317,14 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-2,51 Prozent auf 21,75 USD), Intel (-2,36 Prozent auf 43,47 USD), IBM (-2,04 Prozent auf 179,70 USD), Walt Disney (-1,62 Prozent auf 107,67 USD) und Walmart (-1,23 Prozent auf 173,70 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 13.811.564 Aktien gehandelt. Mit 2,777 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,64 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net