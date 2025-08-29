Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Im NASDAQ-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 112,70 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Gilead Sciences-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 112,70 USD. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 113,03 USD an. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 112,15 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,15 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 200.713 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 121,79 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 7,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 77,74 USD fiel das Papier am 06.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Am 07.08.2025 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 7,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umsetzen können.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,11 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

