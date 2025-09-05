Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verzeichnet am Nachmittag Verluste

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 114,74 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 114,74 USD. Bei 113,84 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,68 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 208.307 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,79 USD) erklomm das Papier am 13.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,26 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Aktie aus.

