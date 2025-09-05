Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences macht am Abend Boden gut

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 116,04 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 116,04 USD. Bei 116,18 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.061.933 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 121,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 4,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 78,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

