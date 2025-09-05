DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.430 +0,1%Nas21.780 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Gilead Sciences im Fokus

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences macht am Abend Boden gut

08.09.25 20:24 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences macht am Abend Boden gut

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 116,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
98,82 EUR 2,26 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 116,04 USD. Bei 116,18 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.061.933 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 121,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 4,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 78,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

In eigener Sache

Übrigens: Gilead Sciences und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
26.07.2018Gilead Sciences NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.2017Gilead Sciences PerformOppenheimer & Co. Inc.
09.03.2017Gilead Sciences NeutralUBS AG
29.04.2016Gilead Sciences HoldMaxim Group
14.12.2012Gilead Sciences neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.06.2010Gilead Sciences ausgestopptDer Aktionär
22.10.2009Gilead Sciences underperformWedbush Morgan Securities Inc.
10.02.2006Gilead Sciences underweightPrudential Financial
06.12.2005Gilead Sciences underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gilead Sciences Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen