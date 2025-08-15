Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 118,00 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 118,00 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 118,41 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 117,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.234 Gilead Sciences-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 121,79 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 3,11 Prozent niedriger. Am 20.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 37,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,24 USD belaufen.

Gilead Sciences gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,06 Mrd. USD – ein Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot