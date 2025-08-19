Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

DAX24.258 -0,7%ESt505.471 -0,2%Top 10 Crypto15,83 +2,1%Dow44.812 -0,3%Nas20.970 -1,6%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1654 +0,1%Öl66,56 +0,9%Gold3.346 +0,9%
Kursentwicklung im Fokus

20.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 120,84 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
102,50 EUR 0,72 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 120,84 USD. Kurzfristig markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 120,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,55 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 264.459 Gilead Sciences-Aktien.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 121,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2024 bei 74,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 62,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7,06 Mrd. USD gegenüber 6,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Gilead Sciences und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

