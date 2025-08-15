Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 116,01 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 116,01 USD. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 114,56 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 279.505 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,98 Prozent. Am 22.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 74,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 35,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,64 Prozent auf 7,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,10 USD je Gilead Sciences-Aktie.

