Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 125,30 USD.
Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 125,30 USD. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 126,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,32 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 428.063 Gilead Sciences-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2025 auf bis zu 128,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 2,70 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,07 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,71 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,31 USD.
Am 30.10.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7,78 Mrd. USD gegenüber 7,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Gilead Sciences am 10.02.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
