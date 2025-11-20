Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verbilligt sich am Donnerstagabend

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 125,21 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,2 Prozent auf 125,21 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 124,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 128,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.152.921 Gilead Sciences-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,68 USD erreichte der Titel am 20.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 87,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 29,89 Prozent sinken.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot