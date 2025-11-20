Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 127,48 USD.
Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 127,48 USD. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 127,37 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,34 USD. Bisher wurden via NASDAQ 179.253 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,68 USD) erklomm das Papier am 20.11.2025. Gewinne von 0,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,78 USD am 21.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,14 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,31 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 30.10.2025. In Sachen EPS wurden 2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,00 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,78 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,17 USD je Gilead Sciences-Aktie.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
