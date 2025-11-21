Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Gilead Sciences am Abend zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 127,34 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 20:08 Uhr 1,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 127,64 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 125,32 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.326.075 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,68 USD erreichte der Titel am 20.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 1,05 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,07 USD ab. Abschläge von 30,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.

Am 30.10.2025 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,17 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot