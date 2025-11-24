Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences fällt am Abend
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 125,92 USD.
Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 125,92 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 125,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 809.345 Gilead Sciences-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,68 USD. Dieser Kurs wurde am 21.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,58 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 29,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,31 USD, nach 3,08 USD im Jahr 2024.
Am 30.10.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,43 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7,78 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,17 USD je Gilead Sciences-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
