Kurs der Gilead Sciences

24.11.25 20:23 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences fällt am Abend

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 125,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
109,44 EUR -1,32 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 125,92 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 125,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 809.345 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,68 USD. Dieser Kurs wurde am 21.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,58 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 29,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,31 USD, nach 3,08 USD im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,43 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7,78 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,17 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

