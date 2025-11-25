Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagabend im Plus

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 127,11 USD.

Das Papier von Gilead Sciences legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 127,11 USD. Bei 127,61 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,78 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 821.570 Aktien.

Bei 128,68 USD erreichte der Titel am 21.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,24 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,58 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,31 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Am 30.10.2025 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,00 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7,53 Mrd. USD eingefahren.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 8,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot