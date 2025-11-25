DAX23.460 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.821 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences steigt am Nachmittag

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 126,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
109,54 EUR 0,10 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 126,43 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 126,66 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 124,78 USD. Bisher wurden heute 167.133 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Am 21.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 88,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 29,94 Prozent Luft nach unten.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,31 USD aus.

Am 30.10.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 7,78 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 7,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Gilead Sciences am 10.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,17 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

