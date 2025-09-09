Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,1 Prozent auf 3,13 GBP zu.
Das Papier von Glencore konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,1 Prozent auf 3,13 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 3,14 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,10 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 6.664.030 Glencore-Aktien.
Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,39 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 40,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 34,57 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,102 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,70 GBP je Glencore-Aktie aus.
Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 59,83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,136 USD je Glencore-Aktie.
