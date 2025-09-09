DAX23.642 -0,5%ESt505.430 -0,2%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,14 -0,5%Gold3.696 +0,5%
Notierung im Blick

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

16.09.25 09:26 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie von Glencore zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 3,10 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 3,10 GBP nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 3,10 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,10 GBP. Zuletzt wechselten via London 861.798 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,39 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 41,57 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,102 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Glencore-Aktie bei 3,70 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,136 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
