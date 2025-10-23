DAX24.163 +0,1%Est505.664 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.857 +0,5%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,68 +2,1%Gold4.149 +1,3%
Blick auf Glencore-Kurs

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

23.10.25 16:08 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 3,45 GBP.

Glencore plc
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 3,45 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,45 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,40 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 9.219.504 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,19 GBP. 21,50 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Abschläge von 40,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 USD je Glencore-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,71 GBP aus.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,149 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

