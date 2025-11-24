Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Montagmittag
Die Aktie von Glencore gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 3,41 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 3,41 GBP. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 3,46 GBP. Bei 3,39 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 6.603.466 Glencore-Aktien.
Bei 3,97 GBP markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 16,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 39,94 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,75 GBP an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,158 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Glencore
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glencore
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Glencore
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.07.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2020
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen