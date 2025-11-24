Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Montagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Glencore gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 3,41 GBP zu.

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 3,41 GBP. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 3,46 GBP. Bei 3,39 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 6.603.466 Glencore-Aktien.

Bei 3,97 GBP markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 16,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 39,94 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,75 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,158 USD je Glencore-Aktie belaufen.

