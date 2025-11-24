DAX23.296 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.687 +1,9%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1527 +0,1%Öl62,48 -0,1%Gold4.090 +0,6%
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Montagnachmittag im Plus

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,9 Prozent auf 3,42 GBP.

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 3,42 GBP. Die Glencore-Aktie legte bis auf 3,46 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,39 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.357.548 Glencore-Aktien.

Bei 3,97 GBP markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 16,37 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,05 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,75 GBP je Glencore-Aktie an.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,158 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

