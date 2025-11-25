Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Kurs der Glencore

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 3,45 GBP.

Das Papier von Glencore konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 3,45 GBP. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 3,48 GBP. Bei 3,46 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.260.151 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,97 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 68,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.

Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,158 USD im Jahr 2025 aus.

