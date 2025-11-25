Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 3,46 GBP.

Das Papier von Glencore legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 3,46 GBP. Bei 3,50 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,46 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.872.605 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 3,97 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 68,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Glencore-Aktie wird bei 3,75 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,158 USD im Jahr 2025 aus.

