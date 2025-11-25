DAX23.239 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1531 ±0,0%Öl62,84 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Aktienkurs

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag stärker

25.11.25 09:24 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,47 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,92 EUR 0,01 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 3,47 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 3,48 GBP. Bei 3,46 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 846.691 Glencore-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,97 GBP) erklomm das Papier am 10.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,62 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,05 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 40,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,158 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Glencore

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glencore

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen