Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,47 GBP zu.

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 3,47 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 3,48 GBP. Bei 3,46 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 846.691 Glencore-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,97 GBP) erklomm das Papier am 10.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,62 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,05 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 40,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,158 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

