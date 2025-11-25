Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,47 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 3,47 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 3,48 GBP. Bei 3,46 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 846.691 Glencore-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,97 GBP) erklomm das Papier am 10.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,62 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,05 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 40,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,158 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Glencore
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glencore
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.07.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2020
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen