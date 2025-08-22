DAX24.183 -0,4%ESt505.407 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,77 -1,4%Gold3.370 +0,1%
Aktienkurs aktuell

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Mittag an Boden

26.08.25 12:05 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Glencore. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 2,95 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,95 GBP nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 2,96 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 2,95 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.841.751 Glencore-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,80 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,103 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,70 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,137 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

