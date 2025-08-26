Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kurs der Glencore

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 2,93 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 2,93 GBP. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,92 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 2,96 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 6.158.609 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 33,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 29,97 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,103 USD aus. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,70 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,137 USD in den Büchern stehen haben wird.

