Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

GNW-News: Justizforum in Wuhan, Zentralchina, zur Verbesserung des Rechtsschutzes für den Jangtse-Fluss

19.11.25 13:22 Uhr

^WUHAN, China, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das vierte Justizforum zum

Schutz des Jangtse-Flusses wird am 22. November in Wuhan, der Hauptstadt der

zentralchinesischen Provinz Hubei, eröffnet.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4723/eng)

Das Event wird gemeinsam vom Obersten Volksgericht der Provinz Hubei, der

Yangtze River Maritime Law Society, der Wuhan-Universität, der Huazhong-

Universität für Wissenschaft und Technologie, der Zhongnan-Universität für

Wirtschaft und Recht und der Basis für Umwelt- und Ressourcenprozessrecht

(Wuhan-Universität) des Obersten Volksgerichts ausgerichtet.

Das Forum bringt Richter, Wissenschaftler, Regierungsmitglieder und

Branchenvertreter zusammen, um gemeinsam zu erörtern, wie durch rechtliche

Regulierung und juristische Zusammenarbeit das komplexe Gleichgewicht zwischen

Umweltschutz und wirtschaftlicher Entwicklung im Jangtse-Becken hergestellt

werden kann.

Da der Jangtse einer der größten Flüsse der Welt ist, steht die Verwaltung des

Jangtse vor gemeinsamen Herausforderungen wie der überregionalen Koordination.

Um die damit verbundenen Probleme anzugehen, wird sich dieses Forum auf die

Verbesserung des Rechtssystems für das Flussgebiet vor dem Hintergrund der

Zusammenstellung des Umweltgesetzbuchs des Landes konzentrieren, den Weg der

Transformation von?klaren Gewässern und üppigen Bergen" zu?unschätzbaren

Ressourcen" zusammen mit dem Kooperationsmechanismus zwischen Strafverfolgung

und Justizarbeit untersuchen und die Rechtspraxis und das kulturelle Erbe des

Schutzes des Jangtse fördern.

Das von früheren Foren befürwortete Modell der länder- und ressortübergreifenden

juristischen Zusammenarbeit hat weltweit reproduzierbare Beispiele für die

Bewirtschaftung großer Flussgebiete geliefert.

Das Forum hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, eine internationale

Dialogplattform für Umweltgerechtigkeit aufzubauen, den internationalen

Austausch von Governance-Konzepten und praktischen Erfahrungen zu fördern,

Umweltstandards gemeinsam zu optimieren und intellektuelle Unterstützung für

eine nachhaltige regionale Entwicklung zu bieten.

Mit dem Schwerpunkt auf Rechtsstaatlichkeit untersucht das Forum einen

tragfähigeren Entwicklungsweg für den Jangtse, eine für China ebenso wie für die

ganze Welt bedeutende Lebensader.

Quelle: Hubei Provincial Higher People's Court

Ansprechpartner: Herr Liu, Telefon: 86-10-63074558.Â°