So viele Amazon-Aktien besitzt Investor Mark Cuban wirklich

Mark Cuban ist ein milliardenschwerer Unternehmer und Teil der Jury von "Shark Tank", dem US-Vorbild für "Die Höhle der Löwen". In der Show buhlen Geschäftsleute und Startupgründer um Investitionen des Milliardärs - Cubans größte Beteiligungen sind aber namhafte Milliardenunternehmen.

Eine Milliarde in Amazon-Aktien

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Cuban unter anderem Beteiligungen an Netflix und Amazon hat. Er sei schon seit Jahren in beide Unternehmen investiert, hatte er vor einigen Monaten erklärt. Doch wie viele Anteile er tatsächlich hat, wollte er zum damaligen Zeitpunkt nicht preisgeben - zumindest im Fall von Amazon wurde Cuban nun aber konkret.

"Ich habe fast eine Milliarde US-Dollar in Amazon-Aktien", so der Selfmade-Milliardär in einem Interview mit Fox Business Network. "Das ist meine größte Beteiligung", ergänzte er.

Besitzer der Dallas Mavericks

Über ein anderes finanzielles Engagement von Cuban ist unterdessen mehr bekannt: Nachdem er das von ihm gegründete Unternehmen Broadcast.com für knapp sechs Milliarden US-Dollar an Yahoo verkaufte, erfüllt er sich einen Traum und erwarb das NBA-Team Dallas Mavericks. Und auch in Richtung anderer Sportteams hat Cuban seine Fühler ausgestreckt: Neben dem NHL-Team Pittsburgh Penguins wird er auch als möglicher Interessent für die Baseball-Mannschaften Chicago Cubs und Pittsburgh Pirates gehandelt.

Leisten kann sich der Investor dies auf jeden Fall - das US-Magazin Forbes schätzt sein Vermögen auf 4,1 Milliarden US-Dollar.

Beste Anlageempfehlung: Indexfonds

Cuban hat sich sein Vermögen selbst erarbeitet und - buchstäblich - vom Mund abgespart. Er habe sehr sparsam gelebt, erklärte er vor einiger Zeit. Reich geworden ist er aber durch Techinvestments. Doch auch, wer kein Unternehmer ist, könne zu Wohlstand gelangen, glaubt der Investor. "Der Schlüssel liegt darin, im Rahmen seiner Verhältnisse zu leben. Geld zu sparen und dieses in einen kostengünstigen Indexfonds investieren", rät er Anlegern. Das Sparen in einen breiten Aktienfonds reiche dank der stetigen Verzinsung für jedermann aus.

Konkrete Aktieninvestments meidet Cuban allerdings - nur bei einigen wenigen, wie Amazon und Netflix, macht der Milliardär offenbar eine Ausnahme.



