Nutzer sind ratlos: Amazon sperrt zahlreiche Konten

Kurz vor dem Inkrafttreten der neuen AGB im August, die für Dritthändler mehr Rechte bedeuten, sahen sich Amazon -Händler mit einer riesigen Suspendierungs-Welle konfrontiert. In vielen Facebook -Gruppen berichten sie von sofortigen Account-Sperren. Die Begründung lautete zu dieser Zeit, dass die Konten mit Accounts in Verbindung stehen, die keine Waren verkaufen dürften. Weitere Kontosperrungen im September begründete der Konzern mit einer hohen Anzahl an Rücksendungen. Bei den Betroffenen herrscht Ratlosigkeit.

Willkürliche Sperrungen?

Ratlosigkeit deswegen, weil sie mit den spärlichen Begründungen nichts anfangen können. So wurde der Account von Verkäufer Stefan Lieser, der Kunden unter dem Händler-Namen ProJam Music Gitarrensaiten anbietet, in diesem Jahr drei Mal gesperrt. "Wir haben einen privaten Account, der auf die gleiche Anschrift läuft wie der Firmenaccount - aber das kann doch kein Grund für eine Sperre sein", äußerte Lieser gegenüber Internet World Business.

Von diesem Problem ist auch Stefan Quisdorf betroffen, der auf Amazon zwei voneinander getrennte Firmen führt. Im Juli wurden beide Konten gesperrt - mit der Begründung kann der Händler nichts anfangen. "Wir haben keine Verbindungen zu Rezensionsvermittlern, wir nutzen auch sonst keine Tools oder Dienstleister, die auf der Blacklist stehen", so der Händler, "wir wissen einfach nicht, was los ist".

Eine weitere Sperrung, für die Amazon sich erst kürzlich vor einem deutschen Gericht verantworten musste, sei wegen angeblicher "Schönung" von Kundenrezensionen erfolgt. Sowohl das Konto als auch das Guthaben waren für den Inhaber nicht verfügbar. Jüngste Schlagzeilen machte der E-Commerce-Riese aber auch mit Sperrungen von privaten Konten aufgrund zu häufiger Rücksendungen oder Anrufe beim Kundenservice.

Fehlende Transparenz bei Amazon

Was all diese Betroffenen gemeinsam haben, ist, dass der Konzern auf ihre Rückfragen kaum oder überhaupt nicht reagierte. Besonders verdächtig schien die Sperrungswelle im Juli, die so kurz vor der Einführung den neuen Bestimmungen stattgefunden hat. "Es ist schon sehr auffällig, dass Amazon so kurz vor Inkrafttreten der neuen AGB eine so groß angelegte Suspendierungs-Aktion durchführt", glaubt Oliver Prothmann, Präsident des E-Commerce-Verbands BVOH.

Mit diesen verpflichtet sich der Konzern nämlich zu mehr Transparenz und Kommunikation gegenüber Dritthändlern. Ob die AGBs aber etwas ändern werden, darüber sind die Händler skeptisch. "In den AGB steht zwar jetzt, dass Amazon sofortige Sperrungen gegenüber dem betroffenen Händler begründen muss - aber wie hilfreich und ausführlich diese Begründung sein muss steht da nicht", ist sich Amazon-Händler Michael Atug sicher.

Viele der Konten wurden bereits wieder hergestellt. Die weitreichenden Konsequenzen bleiben aber. Kommt es nämlich mal zu einer Konto-Schließung, kann der private Kunde beispielsweise nicht mehr einkaufen, seine Kundenkonten im Ausland, Wunschzettel sowie Kundenprofil werden gelöscht und er verliert den Zugriff auf die Zahlungsmöglichkeit Amazon Payments.

