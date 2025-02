Handel in London: So performt der FTSE 100 am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Der FTSE 100 zeigt sich am Montag schwächer.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1,38 Prozent schwächer bei 8.554,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,699 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8.673,96 Punkte an der Kurstafel, nach 8.673,96 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8.673,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8.544,65 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.01.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8.223,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8.177,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Wert von 7.615,54 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 3,57 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8.692,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8.160,60 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 1,24 Prozent auf 7,05 GBP), Centrica (+ 0,81 Prozent auf 1,44 GBP), Vodafone Group (+ 0,73 Prozent auf 0,69 GBP), Admiral Group (+ 0,63 Prozent auf 27,20 GBP) und Imperial Brands (+ 0,51 Prozent auf 27,35 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-4,14 Prozent auf 16,54 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-3,98 Prozent auf 10,42 GBP), JD Sports Fashion (-3,84 Prozent auf 0,86 GBP), Entain (-3,76 Prozent auf 6,80 GBP) und Croda International (-3,74 Prozent auf 32,19 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 40.133.916 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 211,411 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,49 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net