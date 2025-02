Handel in Paris: CAC 40 legt zu

Euronext-Handel im Fokus

Das macht der CAC 40 heute.

Um 12:09 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,01 Prozent auf 8.030,01 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,465 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,133 Prozent höher bei 8.039,61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8.028,90 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.022,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8.067,07 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,655 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, notierte der CAC 40 bei 7.431,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7.226,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.02.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7.689,80 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.067,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.270,57 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 78.053 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 342,033 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

