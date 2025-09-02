Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Hannover Rück
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 242,60 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,8 Prozent auf 242,60 EUR. Bei 241,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 244,00 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.707 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,61 Prozent hinzugewinnen. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 2,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,74 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 297,25 EUR.
Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück.
In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
