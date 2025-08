Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Kursplus

Hannover Rück im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 263,20 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 263,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 263,20 EUR. Bei 262,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.593 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Mit einem Zuwachs von 11,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 25,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,62 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Allianz-Konsortium übernimmt Viridium - Hannover Rück scheidet aus - Aktien tiefer

Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr verdient