Fokus auf Aktienkurs

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag in Rot

05.09.25 12:06 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag in Rot

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 245,60 EUR ab.

Hannover Rück
Aktien
Hannover Rück
247,40 EUR 1,00 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 245,60 EUR. Bei 245,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.909 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,14 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 235,90 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,95 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,74 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 296,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2025. Das EPS belief sich auf 6,91 EUR gegenüber 5,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,92 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Bildquellen: Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
22.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
